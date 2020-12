Monza, Galliani: “Oltre a Scozzarella altri rinforzi in arrivo. Balotelli? E’ una storia meravigliosa” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il Monza con Balotelli e Boateng ha una marcia in più e questo lo sa bene chi li ha portati in Brianza, ovvero l'amministratore delegato Adriano Galliani che intervistato da Monza-news.it ha fatto il bilancio del 2020 in casa biancorossa: “L'esordio di Mario mi ha reso felice, ha fatto gol al primo pallone toccato dopo tre quattro minuti e questa è una storia meravigliosa. Vorrei citare anche un altro grandissimo giocatore come Boateng, ieri ha fatto una partita sontuosa, sta facendo molto bene in campo e fuori, è diventato leader dello spogliatoio e punto di riferimento. Si sta impegnando con tutte le sue forze per coltivare il sogno che tutti noi, a partire da un entusiasta Berlusconi che ha detto che non vedeva da anni giocare così bene una squadra, abbiamo nel cuore”.Avete sempre ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ilcone Boateng ha una marcia in più e questo lo sa bene chi li ha portati in Brianza, ovvero l'amministratore delegato Adrianoche intervistato da-news.it ha fatto il bilancio del 2020 in casa biancorossa: “L'esordio di Mario mi ha reso felice, ha fatto gol al primo pallone toccato dopo tre quattro minuti e questa è una. Vorrei citare anche un altro grandissimo giocatore come Boateng, ieri ha fatto una partita sontuosa, sta facendo molto bene in campo e fuori, è diventato leader dello spogliatoio e punto di riferimento. Si sta impegnando con tutte le sue forze per coltivare il sogno che tutti noi, a partire da un entusiasta Berlusconi che ha detto che non vedeva da anni giocare così bene una squadra, abbiamo nel cuore”.Avete sempre ...

