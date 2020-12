Milan, Pioli: «Scudetto? Juve e Inter favorite. Ibra è il nostro capogruppo» (Di giovedì 31 dicembre 2020) Stefano Pioli si toglie di dosso il ruolo da favorito per lo Scudetto. Ecco le parole del tecnico del Milan anche su Ibrahimovic Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato un’Intervista a La Stampa. Ecco le sue parole. RINASCITA Milan – «Prepariamo partita dopo partita,ma non nel senso di vivere alla giornata e viene quel che viene: noi affrontiamo ogniincontro con la convinzione di poterlovincere». MERCOLEDI’ LA Juve – «Domenica saremo a Benevento: io mi concentro sulla prossima giornata». Scudetto – «Una squadra che ha vinto 9 scudetti consecutivi e che ha tutti quei campioni in campo è per forza la favorita. Così come l’Inter, che l’anno scorso è arrivata a un solo punto dalla ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Stefanosi toglie di dosso il ruolo da favorito per lo. Ecco le parole del tecnico delanche suhimovic Stefano, tecnico del, ha rilasciato un’vista a La Stampa. Ecco le sue parole. RINASCITA– «Prepariamo partita dopo partita,ma non nel senso di vivere alla giornata e viene quel che viene: noi affrontiamo ogniincontro con la convinzione di poterlovincere». MERCOLEDI’ LA– «Domenica saremo a Benevento: io mi concentro sulla prossima giornata».– «Una squadra che ha vinto 9 scudetti consecutivi e che ha tutti quei campioni in campo è per forza la favorita. Così come l’, che l’anno scorso è arrivata a un solo punto dalla ...

