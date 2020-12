Mattarella, discorso di fine anno: “segnali importanti, che incoraggiano una speranza concreta” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Consueto discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La pandemia che stiamo affrontando mette a rischio le nostre esistenze, ferisce il nostro modo di vivere”, inizia così il tradizionale discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il discorso, gli appelli all’unità delle istituzioni, i richiami all’Europa e i fuorionda “umani” Alle 20.30 è stato trasmesso a reti unificate il consueto discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Nazione. “Care concittadine e cari concittadini, avvicinandosi questo tradizionale appuntamento di fine ... Leggi su ck12 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Consuetodidel Presidente della Repubblica Sergio. La pandemia che stiamo affrontando mette a rischio le nostre esistenze, ferisce il nostro modo di vivere”, inizia così il tradizionaledidel Presidente della Repubblica, Sergio. Il, gli appelli all’unità delle istituzioni, i richiami all’Europa e i fuorionda “umani” Alle 20.30 è stato trasmesso a reti unificate il consuetodidel Presidente della Repubblica Sergioalla Nazione. “Care concittadine e cari concittadini, avvicinandosi questo tradizionale appuntamento di...

francescocosta : Un discorso perfetto. Siamo fortunati, almeno in questo. Grazie. #Mattarella - Agenzia_Ansa : #Mattarella: 'Vaccinarsi è scelta di dovere e responsabilità. Tanto più per chi opera a contatto malati e più fragi… - SirDistruggere : Sono felice del discorso di #Mattarella, perché ora i no vax lo insulteranno e minacceranno sui social quindi nei p… - Ggmar00 : RT @ExplorerLento: Atteso per questa sera alle 20.30 il discorso del presidente Giorgio Napolitano #mattarella #discorsodifineanno https://… - CarmelaParigi : RT @cicciogia: Invece del discorso di Mattarella, vogliamo le scuse a reti unificate di Paolo Fox. #Addio2020 #Buon2021 -