Legge di Bilancio 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale: le misure per la scuola [TESTO] (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Legge di Bilancio per il 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020. Si tratta della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 'Bilancio di ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/... Leggi su tecnicadellascuola (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ladiper ilè statanelladel 31 dicembre 2020. Si tratta della30 dicembre 2020, n. 178 'di ... oggi: https://www.tecnicadella.it/...

matteorenzi : La mia dichiarazione di voto in Senato sulla Legge di Bilancio - silvia_sb_ : Breve storia triste: È in corso un Consiglio dei Ministri per correggere un errore tecnico nell’articolo 1 della legge di bilancio. Fine. - sfnlcd : “Meglio un sussidio domani che la dignità oggi! Questa è la cifra della vostra politica”. @AlbertoBagnai contro l… - iq_196 : RT @adolfo_urso: Il #governo piega il Paese sotto montagne di #debiti. 108miliardi di nuovo indebitamento nel 2020, altri 24miliardi già im… - tamangha : RT @FeliceAquila: @AlbertoBagnai Alberto Bagnai Discussione Su Fiducia Legge Bilancio 30 Dicembre 2020 (Thanks IoFausto) ?????? -