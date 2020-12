Giuseppe Conte: "Il 2020 non lo dimenticheremo. Il nuovo anno sarà quello del riscatto" (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Il 2020 non lo dimenticheremo. Ora però è arrivato il momento di riprenderci le nostre vite, di lavorare per reinventare una società migliore. Il nuovo anno deve essere l’anno del riscatto. Ciascuno di noi farà la sua parte e tutti insieme lavoreremo alla ripresa e al rilancio dell’Italia. Buon 2021 a tutti gli italiani.” Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Facebook, in un messaggio di auguri rivolto agli italiani. Nel 2020, aggiunge Conte, “abbiamo vissuto momenti di grande unità. Abbiamo toccato con mano lo spirito di solidarietà di tante persone che sono rimaste impavide in prima linea. Abbiamo constatato il senso di responsabilità di tanti cittadini che hanno dato il loro contributo al bene ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Ilnon lo. Ora però è arrivato il momento di riprenderci le nostre vite, di lavorare per reinventare una società migliore. Ildeve essere l’del. Ciascuno di noi farà la sua parte e tutti insieme lavoreremo alla ripresa e al rilancio dell’Italia. Buon 2021 a tutti gli italiani.” Lo scrive il premiersu Facebook, in un messaggio di auguri rivolto agli italiani. Nel, aggiunge, “abbiamo vissuto momenti di grande unità. Abbiamo toccato con mano lo spirito di solidarietà di tante persone che sono rimaste impavide in prima linea. Abbiamo constatato il senso di responsabilità di tanti cittadini che hdato il loro contributo al bene ...

ricpuglisi : Per non avere Salvini al potere, che cosa accettereste? La fustigazione su pubblica piazza? La dittatura di Giuse… - matteograndi : Il giornalismo dovrebbe essere il cane da guardia della democrazia. Oggi il presidente dell’ordine dei giornalisti… - LegaSalvini : INCREDIBILE CONTE. PIÙ DI 73MILA MORTI DI COVID MA È PRESTO PER FARE UN BILANCIO - luposeduto167 : 2 nani tra un gigante, Giuseppe Conte - noitre32 : AGLI ANTIPODI DELL'ITALIA NON HANNO QUESTO GOVERNICCHIO! Che fortunati in Nuova Zelanda! Sono nel 2021 E a mezzanot… -