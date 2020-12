Chiara Ferragni ammette un’amara verità: “Quest’anno me l’ha portata via” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Chiara Ferragni ha tirato le somme di questo terribile 2020, ammettendo che Quest’anno le ha portato via una delle persone più care. Chiara Ferragni (Instagram)Chiara Ferragni è stata sicuramente il personaggio dell’anno di questo turbolento 2020. Non è difficile capire il motivo di tale successo, visto che l’imprenditrice digitale ha utilizzato la sua vasta popolarità, impossibile da negare, non solo per promuovere il proprio business o quello di altri brand, ma per sensibilizzare i giovani su diverse problematiche, prima tra tutte: la pandemia. Chiara, insieme a suo marito Fedez, ha raccolto una somma di denaro piuttosto importante, in modo tale da poter fornire un aiuto concreto a chi ne avesse bisogno. Creando da zero uno spazio ... Leggi su instanews (Di giovedì 31 dicembre 2020)ha tirato le somme di questo terribile 2020,ndo chele ha portato via una delle persone più care.(Instagram)è stata sicuramente il personaggio dell’anno di questo turbolento 2020. Non è difficile capire il motivo di tale successo, visto che l’imprenditrice digitale ha utilizzato la sua vasta popolarità, impossibile da negare, non solo per promuovere il proprio business o quello di altri brand, ma per sensibilizzare i giovani su diverse problematiche, prima tra tutte: la pandemia., insieme a suo marito Fedez, ha raccolto una somma di denaro piuttosto importante, in modo tale da poter fornire un aiuto concreto a chi ne avesse bisogno. Creando da zero uno spazio ...

