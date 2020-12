Capodanno 2021, il bilancio di Musumeci: “È stato un anno difficile, continuiamo a lottare contro il Covid”. Guarda il video… (Di giovedì 31 dicembre 2020) Parla Nello Musumeci.Nell’ultimo giorno dell’anno ecco il discorso del presidente della Regione Sicilia, che con un video pubblicato sui propri social ringrazia tutti coloro che sono impegnati nella lotta contro il Coronavirus e fa il punto sull’emergenza sanitaria in Sicilia: “Ora è il momento della ripartenza, so che il popolo siciliano non si è mai tirato indietro e non lo farà adesso. In sinergia, con la Regione Siciliana che nonostante quest’anno difficile non si è mai fermata”.Di seguito, il video completo del Governatore.embedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/regionesiciliana/videos/246568070363854" Leggi su mediagol (Di giovedì 31 dicembre 2020) Parla Nello.Nell’ultimo giorno dell’ecco il discorso del presidente della Regione Sicilia, che con un video pubblicato sui propri social ringrazia tutti coloro che sono impegnati nella lottail Coronavirus e fa il punto sull’emergenza sanitaria in Sicilia: “Ora è il momento della ripartenza, so che il popolo siciliano non si è mai tirato indietro e non lo farà adesso. In sinergia, con la Regione Siciliana che nonostante quest’non si è mai fermata”.Di seguito, il video completo del Governatore.embedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/regionesiciliana/videos/246568070363854"

