Campidoglio, approvato Bilancio Consolidato 2019: positivo di 60 mln, patrimonio netto in aumento di 117.6 mln (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma – L’Assemblea Capitolina ha approvato il Bilancio Consolidato 2019 di Roma Capitale. Il documento integra i consuntivi economico-finanziari e patrimoniali del 2019 di Roma Capitale, Gruppo Acea e delle altre società partecipate (Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali, Aequa Roma, Associazione Teatro di Roma, Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Fondazione Musica per Roma, Risorse per Roma e Zètema), oltre ai pre-consuntivi di Ama, Farmacap, Roma Metropolitane, Fondazione Roma Solidale Onlus, Azienda speciale Palaexpò. Atac rimane esclusa dal perimetro di consolidamento, come prevede la legge in caso di azienda sottoposta a procedura di concordato preventivo. Lo stato patrimoniale Consolidato registra un patrimonio ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma – L’Assemblea Capitolina haildi Roma Capitale. Il documento integra i consuntivi economico-finanziari e patrimoniali deldi Roma Capitale, Gruppo Acea e delle altre società partecipate (Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali, Aequa Roma, Associazione Teatro di Roma, Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Fondazione Musica per Roma, Risorse per Roma e Zètema), oltre ai pre-consuntivi di Ama, Farmacap, Roma Metropolitane, Fondazione Roma Solidale Onlus, Azienda speciale Palaexpò. Atac rimane esclusa dal perimetro di consolidamento, come prevede la legge in caso di azienda sottoposta a procedura di concordato preventivo. Lo stato patrimonialeregistra un...

