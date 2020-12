Calabria | bomba Covid in una frazione di Vibo Valentia | 300 postivi su 2mila abitanti “È una nuova Codogno”

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Unasanitaria a, nella piccoladi Piscopio. Susono circa 300 i positivi al-19. E tendono a salire. È il focolaio più grande mai avuto ine, nella proporzione tra contagiati e, quello più vasto in Italia. È iniziato tutto una settimana fa, quando alcuni tamponi antigenici di due laboratori privati sono risultati positivi. I primi a sottoporsi al tampone sono state due bambine della scuola elementare locale, insieme alle loro mamme e una maestra, perché presentavano i sintomi. Dall’esito dei test, il caos. Sono stati subito presi d’assalto i centri diagnostici. Dall’istituto scolastico sono risultati ad oggi quasi 20 bambini contagiati, la maggior parte della stessa ...

