BoClassic oggi | orario | tv | programma | streaming Dove vedere la Corsa di San Silvestro

(Di giovedì 31 dicembre 2020)si disputerà l’ultima gara del calendario internazionale di atletica laappuntamento che come da tradizione chiude l’anno solare. Nonostante le difficoltà legate al Covid-19 gli organizzatori sono riusciti a garantire la partecipazione di atleti di livello internazionale. La gara che di disputa a Sanfesteggerà la 45 edizione. La novità dell’edizione 2020 dellasarà legata al percorso che non si snoderà nel centro storico, bensì al centro di guida sicura Safety Park di Bolzano. Cambieranno anche le distanze visto che saranno le donne a correre 10 km mentre gli uomini 5 km. A causa della pandemia l’evento sarà a porte chiuse e quindi non ci saranno gli spettatori ad assistere alla manifestazione. Di seguito il calendario e ildella...