Andrea Agnelli, la bomba: “Juve con 600 mln di debiti, lui scappa in Ferrari” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da parte del giornalista Gigi Moncalvo arriva una indiscrezione pesante che riguarda Andrea Agnelli e la situazione debitoria della Juventus. Il giornalista Gigi Moncalvo avanza una ipotesi su Andrea Agnelli e la Juventus che avrebbe del clamoroso. Il nipote di Gianni Agnelli avrebbe intenzione di lasciare il timone del club bianconero per passare in Ferrari. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da parte del giornalista Gigi Moncalvo arriva una indiscrezione pesante che riguardae la situazione debitoria dellantus. Il giornalista Gigi Moncalvo avanza una ipotesi sue lantus che avrebbe del clamoroso. Il nipote di Gianniavrebbe intenzione di lasciare il timone del club bianconero per passare in. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

