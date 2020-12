UniCredit | finanziamenti e moratorie per le imprese colpite dalla mareggiata di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) In seguito alla forteche ha colpito nei giorni scorsi la città di, provocando ingenti danni e alle attività commerciali e imprenditoriali,ha varato un pacchetto di interventi straordinari di sostegno. Tra le iniziative predisposte,mette a disposizione una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per lecon sede legale/operativa nella zona colpita dal maltempo che abbiano subito danni. La Banca inoltre offre la possibilità per le aziende di accedere al “Pacchetto nuovo credito alle” con linea dichirografari/ipotecari a condizioni agevolate. La Banca ha altresì sottoscritto un accordo con Confesercenti, denominato “Solidarietà a tasso zero”, per finanziare la ripartenza e la ...