Traffico Roma del 30-12-2020 ore 08 | 00

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) LuceverdeBuona giornata da Simona Cerchiara disagi sul tratto Urbano dell’a24 abbiamo code uscendo datra l’uscita di via Fiorentini e quella di Viale Togliatti 3 sulla via Flaminia si rallenta in direzione di Corso Francia abbiamo rallentamenti all’altezza del Bivio per viale di Tor di Quinto Oggi ultimo giorno in zona arancione possibile muoversi all’interno del proprio comune senza bisogno della autocertificazione da domani si ritorna in zona rossa dettagli di queste e altre notizie nel sitopunto luceverde.it da Simone Cerchiara per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità