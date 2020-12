Stasera in tv | Forrest Gump esiste davvero | ecco la sua storia FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Questa sera su Italia 1 andrà in onda ladi, emozionante, ricca di colpi di scena e di insegnamenti, il più importante è quello di non darsi mai per vinti. Un cult della cultura cinematografica italiana, assolutamente da non perdere! Ma lo sapevate che è basato su unavera? La… L'articolo proviene da Velvet Gossip.