'Schumacher non molla, ecco come sta' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA - A sette anni dal terribile incidente sugli sci che gli ha causato gravi danni cerebrali, c'è ancora grande riserbo sulle condizioni di Michael Schumacher . Sull'argomento è tornato Luca Badoer ,... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) ROMA - A sette anni dal terribile incidente sugli sci che gli ha causato gravi danni cerebrali, c'è ancora grande riserbo sulle condizioni di Michael. Sull'argomento è tornato Luca Badoer ,...

