Regeni, nota dall'Egitto: "nessuna procedura penale, responsabili sconosciuti" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Cairo ha diramato oggi nel pomeriggio una nota in cui comunica la sua decisione sul caso Giulio Regeni. Non si sarà nessuna procedura penale poiché il responsabile resta sconosciuto e le accuse mosse dalle autorità italiane non sono sostenute da sufficienti prove per un'accusa. La Farnesina commenta: Inaccettabile". Interviene subito anche Amnesty: "Depistaggio". Dopo la notizia di qualche settimana fa che vedeva la Procura di Roma mettere nero su bianco l'accusa nei confronti di agenti segreti egiziani, si giunge dunque ad un'altra fatidica svolta. Omicidio Regeni, la nota della Procura egiziana La Procura dopo aver ascoltato 120 testimoni si è espressa sulle accuse agli agenti segreti indicati come autori dell'orribile morte di Giulio ...

