Proprio così: l'accordo sulla Brexit consiglia di usare Netscape (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Netscape NavigatorLa sezione dedicata alla tecnologia di crittografia dell'ultimo accordo sulla Brexit tra l'Unione europea e il Regno Unito fa riferimento a "moderni pacchetti di software" citando Outlook, Mozilla Mail e Netscape Communicator 4.X. Finché si parla del servizio email targato Microsoft tutto quadra, mentre i dubbi montanoc con gli altri due nomi, visto che entrambi i software citati sono inattivi oramai da almeno un decenni0. Netscape, nato nel 1994, è stato il primo browser grafico, il più popolare dell'inizio degli anni Novanta, ma ha cessato le sue funzioni nel 2008 e l'ultima release di Netscape Communicator risale addirittura al 1997, un anno prima che la società omonima venisse acquistata da America On ...

