Per far ripartire l’economia serve un’istruzione avanzata al di fuori dalle grandi città (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La ripresa che tutti ci aspettiamo nel 2021 sarà veramente tale se potrà basarsi sulle competenze. l’economia italiana è gravemente deficitaria nella produttività del lavoro e del capitale. Lo ripetono da anni numerosi economisti, per quanto spesso e volentieri inascoltati. Al nostro Paese serve quindi la produttività in crescita, la capacità di generare più output dato lo stesso input. Un obiettivo raggiungibile solo concentrando l’economia in produzioni a valore aggiunto più alto che può essere ottenuta solo con l’innovazione, non a caso uno degli obiettivi del Recovery Plan europeo su cui l’Italia conta così tanto. L’innovazione è però strettamente connessa con il livello di istruzione della popolazione e in particolare dei lavoratori. I dati ci dicono che la porzione di laureati è cresciuta negli anni, dato certamente positivo, ma ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La ripresa che tutti ci aspettiamo nel 2021 sarà veramente tale se potrà basarsi sulle competenze.italiana è gravemente deficitaria nella produttività del lavoro e del capitale. Lo ripetono da anni numerosi economisti, per quanto spesso e volentieri inascoltati. Al nostro Paesequindi la produttività in crescita, la capacità di generare più output dato lo stesso input. Un obiettivo raggiungibile solo concentrandoin produzioni a valore aggiunto più alto che può essere ottenuta solo con l’innovazione, non a caso uno degli obiettivi del Recovery Plan europeo su cui l’Italia conta così tanto. L’innovazione è però strettamente connessa con il livello di istruzione della popolazione e in particolare dei lavoratori. I dati ci dicono che la porzione di laureati è cresciuta negli anni, dato certamente positivo, ma ...

pisto_gol : Due anni fa, il pres.FIGC Gravina diceva che la Juventus era all’avanguardia, e che bisogna far sì che anche le alt… - ItaliaViva : Irresponsabile è chi si oppone ai soldi del Mes per la sanità e chi si oppone ad un piano di investimenti per non f… - sscnapoli : La SSC Napoli vuole far sentire la propria vicinanza al personale sanitario degli Ospedali Cotugno, Monaldi, Pascal… - StampaVercelli : “I saldi più importanti della storia”, la ricetta per far ripartire i negozi dopo i due lockdown - ErmannoBonapace : Nei primi vent’anni insieme,di una coppia felice,ogni momento è buono per far l’amore(nonostante notti saltate,bimb… -

Ultime Notizie dalla rete : Per far Tlc, «Rete unica: Iliad pronta a contribuire per far avanzare il progetto in Italia» Il Sole 24 ORE Il 2020 su social: così è cambiato il nostro modo di comunicare su Facebook e Twitter

Il Covid è stato l'argomento più discusso e intanto - pur distanti - ci siamo sentiti più vicini e anche più solidali. Ecco come ...

Terni, cronaca di un disservizio: fa 130 telefonate all’ASM, per segnalare un guasto, senza ottenere una risposta

Quello che racconta la signora Natascia ( si firma per esteso, ndr) è qualcosa di incomprensibile. E anche inaccettabile. Ecco quello che ci ha scritto lunedì sera , completando il suo racconto ieri ...

Il Covid è stato l'argomento più discusso e intanto - pur distanti - ci siamo sentiti più vicini e anche più solidali. Ecco come ...Quello che racconta la signora Natascia ( si firma per esteso, ndr) è qualcosa di incomprensibile. E anche inaccettabile. Ecco quello che ci ha scritto lunedì sera , completando il suo racconto ieri ...