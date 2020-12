No-Vax minacciano di morte Claudia Alivernini. La risposta dell’infermiera (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Claudia Alivernini, l’infermiera dello Spallanzani che per prima in Italia si è vaccinata contro il Covid, è già diventata bersaglio dell’odio dei no-vax. L’odio dei No-Vax contro Claudia Alivernini Claudia Alivernini è l’infermiera 29enne dell’ospedale Spallanzani della Capitale, la prima vaccinata in Italia contro il Covid. La giovane, ormai volto della campagna vaccinale, lodata da molti per il gesto, ha subito però anche dei duri attacchi. La ragazza, infatti, prima della somministrazione del vaccino, aveva chiuso i propri profili social, tentando così di schivare l’aggressività di chi non avrebbe approvato la sua scelta. Tuttavia, il tentativo è risultato fallimentare: chi voleva criticare l’Alivernini, alla fine, ha trovato il modo per farlo. Numerosi ed ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020), l’infermiera dello Spallanzani che per prima in Italia si è vaccinata contro il Covid, è già diventata bersaglio dell’odio dei no-vax. L’odio dei No-Vax controè l’infermiera 29enne dell’ospedale Spallanzani della Capitale, la prima vaccinata in Italia contro il Covid. La giovane, ormai volto della campagna vaccinale, lodata da molti per il gesto, ha subito però anche dei duri attacchi. La ragazza, infatti, prima della somministrazione del vaccino, aveva chiuso i propri profili social, tentando così di schivare l’aggressività di chi non avrebbe approvato la sua scelta. Tuttavia, il tentativo è risultato fallimentare: chi voleva criticare l’, alla fine, ha trovato il modo per farlo. Numerosi ed ...

HuffPostItalia : Sileri: 'Tra i no vax alcuni folli minacciano di morte i medici: è capitato anche a me' - PieroSantarell1 : @MarcoAlici @Sara___14jun @GuidoCrosetto Il paragone mi sfugge. Qui chi legittimamente non si vuole vaccinare visto… - tusciaweb : I no vax minacciano e insultano Claudia Alivernini, la prima vaccinata in Italia Roma - È diventata il volto della… - itsvikvix : Ma perché i no vax decantano la libertà di scelta, ma minacciano di morte una che si è fatta il vaccino? - isacapozzi : Qual è la differenza tra i No Vax e il Coronavirus? Nessuna, perché entrambi minacciano di morte. #vaccinoCovid -