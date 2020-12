“Mi gira anche la testa”: Serena Bortone fa preoccupare gli spettatori di Oggi è un altro giorno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Leggero malore per la conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’. Durante la puntata odierna, la padrona di casa Serena Bortone ha avuto un giramento di testa dopo essersi alzata troppo velocemente dalla sedia. I presenti in studio per un attimo si sono preoccupati ma quanto accaduto alla Bortone è una esperienza abbastanza comune: può capitare a tutti di avere un calo momentaneo della pressione sanguigna nel momento in cui si alza di scatto dopo essere stati seduti. Questo caso di ipotensione ortostatica è accaduto pochi minuti dopo l’inizio del programma, quando la stessa Bortone ha detto: “Ecco, mi gira anche la testa. Forse mi sono alzata troppo velocemente”. Primo ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Leggero malore per la conduttrice di ‘è un’. Durante la puntata odierna, la padrona di casaha avuto unmento didopo essersi alzata troppo velocemente dalla sedia. I presenti in studio per un attimo si sono preoccupati ma quanto accaduto allaè una esperienza abbastanza comune: può capitare a tutti di avere un calo momentaneo della pressione sanguigna nel momento in cui si alza di scatto dopo essere stati seduti. Questo caso di ipotensione ortostatica è accaduto pochi minuti dopo l’inizio del programma, quando la stessaha detto: “Ecco, mila. Forse mi sono alzata troppo velocemente”. Primo ...

