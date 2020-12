Joint venture Graded-Bonifiche Ferraresi, nasce la newco Bf Energy: al via investimenti per 26 mln in 3 anni (Di mercoledì 30 dicembre 2020) investimenti per 26 milioni di euro in tre anni e una riduzione delle emissioni in ambiente pari a 10.300 tonnellate di CO2 ogni anno, con un taglio di fonti energetiche fossili misurabile in circa 3.600 Tep (tonnellate equivalenti di petrolio) per anno. È quanto prevede il piano industriale 2021-2023 della newco “BF Energy Srl” deliberato oggi, dopo un’intensa attività preliminare volta a individuare iniziative di grande mercato. Quattro i segmenti operativi sui quali sono spalmati gli investimenti: nuovi fotovoltaici, revamping, efficientamento energetico e biometano, per una produzione di energia pari a circa 15 GW per anno. La newco è frutto dell’accordo di Joint venture (la “JV”) sottoscritto tra Graded S.p.A e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020)per 26 milioni di euro in tree una riduzione delle emissioni in ambiente pari a 10.300 tonnellate di CO2 ogni anno, con un taglio di fonti energetiche fossili misurabile in circa 3.600 Tep (tonnellate equivalenti di petrolio) per anno. È quanto prevede il piano industriale 2021-2023 della“BFSrl” deliberato oggi, dopo un’intensa attività preliminare volta a individuare iniziative di grande mercato. Quattro i segmenti operativi sui quali sono spalmati gli: nuovi fotovoltaici, revamping, efficientamento energetico e biometano, per una produzione di energia pari a circa 15 GW per anno. Laè frutto dell’accordo di(la “JV”) sottoscritto traS.p.A e ...

