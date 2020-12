Jogcon e Negcon | riscopriamo l' era dei controller di guida Namco

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Adam Ismail di Jalopnik, in un suo editoriale, ci riporta indietro nel tempo, agli anni '90 della prima PlayStation, quandonon si era ancora fusa con Bandai e una delle sue saghe di punta era Ridge Racer. All'epoca, la società era molto in vena di sperimentazioni, e parte di queste attenzioni si rivolse aiper PS con funzioni speciali dedicate ai giochi di. Uno dei primi esperimenti in tal senso è stato lo sfortunato"avvitabile" dimenticato dai più. Ancor più oscuro, per certi versi, il, nonostante sia relativamente più recente, del 1998:uscito in contemporanea con R4 Ridge Racer Type 4, fu sbandierato dacome la rivoluzione per i giochi di. Leggi altro...