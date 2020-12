Il Covid-19 provoca un’infiammazione dei tessuti cerebrali (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In un nuovo studio condotto dalla University of Washington School of Medicine, i ricercatori hanno dimostrato che il SARS-CoV-2, l’agente patogeno alla base della malattia Covid-19, può entrare nel cervello dei topi, proprio come molti altri virus prima di esso. Le persone che sviluppano Covid-19 spesso sperimentano un’intensa infiammazione corporea chiamata tempesta di citochine, che deriva dalla reazione eccessiva del sistema immunitario al virus e alle sue proteine ??correlate. Ciò causa annebbiamento del cervello, problemi di concentrazione, affaticamento e altri problemi cognitivi. Il nuovo Coronavirus può entrare nel cervello e interrompere il tessuto neurale, portando potenzialmente a deterioramento cognitivo a lungo termine. Pubblicato su Nature Neuroscience, lo studio fornisce la prova che S1, la proteina spike di SARS-CoV-2, spesso ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In un nuovo studio condotto dalla University of Washington School of Medicine, i ricercatori hanno dimostrato che il SARS-CoV-2, l’agente patogeno alla base della malattia-19, può entrare nel cervello dei topi, proprio come molti altri virus prima di esso. Le persone che sviluppano-19 spesso sperimentano un’intensa infiammazione corporea chiamata tempesta di citochine, che deriva dalla reazione eccessiva del sistema immunitario al virus e alle sue proteine ??correlate. Ciò causa annebbiamento del cervello, problemi di concentrazione, affaticamento e altri problemi cognitivi. Il nuovo Coronavirus può entrare nel cervello e interrompere il tessuto neurale, portando potenzialmente a deterioramento cognitivo a lungo termine. Pubblicato su Nature Neuroscience, lo studio fornisce la prova che S1, la proteina spike di SARS-CoV-2, spesso ...

Il presidente della Consulta di Bioetica propone di invertire l’ordine delle vaccinazioni: cominciare dai giovani e non dagli anziani ...

Muore suicida un piccolo imprenditore “stroncato dalla crisi”: ritrovato dal figlio

Muore suicida un piccolo imprenditore di Aversa: il 59enne Raffaele Estinto "stroncato dalla crisi" provocata dalla pandemia di Covid-19.

Il presidente della Consulta di Bioetica propone di invertire l'ordine delle vaccinazioni: cominciare dai giovani e non dagli anziani ...Muore suicida un piccolo imprenditore di Aversa: il 59enne Raffaele Estinto "stroncato dalla crisi" provocata dalla pandemia di Covid-19.