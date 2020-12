Dove consultare online il numero dei vaccinati in Italia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La polemica è nata in questi giorni e la risposta – più che necessaria – è arrivata oggi. Perché non c’è trasparenza e comunicazione scritta relativamente al numero vaccinati Italia? La risposta arriva in serata dal governo: a partire da domani sul sito del Governo verrà pubblicato un report sul numero di Italiani vaccinati fino a quel momento. Visto il momento che stiamo vivendo, sapere a che punto siamo con le vaccinazioni – così come facciamo con i dati Covid, tra nuovi contagi, tamponi e morti – è fondamentale. LEGGI ANCHE >>> Il titolismo sugli infermieri positivi dopo il vaccino ‘contagia’ anche la stampa straniera numero vaccinati Italia: da domani il dato preciso in tempo reale Da domani sarà pubblicato sul sito del ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La polemica è nata in questi giorni e la risposta – più che necessaria – è arrivata oggi. Perché non c’è trasparenza e comunicazione scritta relativamente al? La risposta arriva in serata dal governo: a partire da domani sul sito del Governo verrà pubblicato un report suldinifino a quel momento. Visto il momento che stiamo vivendo, sapere a che punto siamo con le vaccinazioni – così come facciamo con i dati Covid, tra nuovi contagi, tamponi e morti – è fondamentale. LEGGI ANCHE >>> Il titolismo sugli infermieri positivi dopo il vaccino ‘contagia’ anche la stampa straniera: da domani il dato preciso in tempo reale Da domani sarà pubblicato sul sito del ...

DanieleZezza_1 : @jacopo_iacoboni Dove è possibile consultare il numero progressivo di vaccinati? - debby36584618 : @juventina____ Grazie...comunque prima per essere informati bisognava consultare enciclopedie( mia mamma aveva gli… - lucy_ucy65 : @Silva82499596 Dove potrei trovarle? E puoi consultare anche per te stessa? - PresMoratti : RT @Fede97532853: @PresMoratti Ma poi lo storico movimenti lo posso consultare quando perdo le cose e non so dove le ho messe? ???? - VP59m : dove si può consultare una lista con i vari scaglioni di vaccinazioni per le varie categorie? -

