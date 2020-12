DayDreamer, anticipazioni oggi 30 dicembre: Can e Sanem fra chiarimenti e coccole (Di mercoledì 30 dicembre 2020) anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 30 dicembre, di DayDreamer: Can aiuta Sanem a servire a bottega e poi le chiede di tornare ai azienda perché ha bisogno di lei. DayDreamer va in onda, in replica, su La 5 con uno slittamento di orario (circa un’ora e mezza e, quindi, dalle 20.45 Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 30 dicembre 2020)della puntata di, mercoledì 30, di: Can aiutaa servire a bottega e poi le chiede di tornare ai azienda perché ha bisogno di lei.va in onda, in replica, su La 5 con uno slittamento di orario (circa un’ora e mezza e, quindi, dalle 20.45 Articolo completo: dal blog SoloDonna

redazionetvsoap : La mammina è in difficoltà... #DayDreamer #Anticipazioni - berta95italy : DayDreamer, anticipazioni turche: Can rischia la vita gettandosi tra le fiamme del capanno - YenessiL : RT @redazionetvsoap: #DayDreamer #Anticipazioni Una girandola di equivoci è in arrivo... - 1candemella : RT @redazionetvsoap: #DayDreamer #Anticipazioni Una girandola di equivoci è in arrivo... - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Una girandola di equivoci è in arrivo... -