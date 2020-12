David Guetta in streaming davanti al Louvre, la diretta mondiale per celebrare l'arrivo del 2021 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il musicista francese David Guetta in livestream dalla grande spianata del Louvre, davanti alla Piramide, celebra l'arrivo del 2021 con la terza edizione di "United at Home", che sar trasmessa in ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il musicista francesein livestream dalla grande spianata delalla Piramide, celebra l'delcon la terza edizione di "United at Home", che sar trasmessa in ...

Capodanno 2021, concerti ed eventi da seguire in streaming la notte di San Silvestro

Dagli show di Elodie e Diodato a Roma, fino ai concerti di Capodanno di Justin Bieber e dei Kiss: ecco gli eventi in streaming in programma per il 31 dicembre ...

