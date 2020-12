Conte: ‘su vaccini scelto fronte compatto Ue, c’è divieto di approvvigionamento bilaterale’ (2) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Adnkronos) – “non ho detto” che la Germania ha violato il piano vaccinale, “c’è un articolo che fa divieto ai Paesi che aderiscono al piano vaccinale europeo di concludere con le stesse ditte accordi bilaterali. Ho letto anche io i giornali, non ho elementi di conoscenza dettagliati”, ha poi spiegato il premier. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Adnkronos) – “non ho detto” che la Germania ha violato il piano vaccinale, “c’è un articolo che faai Paesi che aderiscono al piano vaccinale europeo di concludere con le stesse ditte accordi bilaterali. Ho letto anche io i giornali, non ho elementi di conoscenza dettagliati”, ha poi spiegato il premier. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

