Can Yaman Insieme A Luca Argentero In Una Nuova Serie Tv! (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Can Yaman è pronto a tornare in Italia e questa volta col botto! Sembrerebbe infatti che il bell’attore turco abbia in serbo moltissime sorprese per le sue fan nel Belpaese. Scopriamole Insieme! Alto, moro e fisico statuario. Can Yaman ormai ha stregato l’Italia. Nato ad Istanbul (Turchia) nel 1989, è sempre stato uno studente brillante. Grazie alle molte borse di studio vinte, ha potuto frequentare un prestigioso liceo Italiano nella sua città natale – ecco quindi spiegata l’ottima padronanza della nostra lingua – per poi partire per gli Stati Uniti con un programma di scambio studentesco. Dopodiché è entrato all’università. Proprio così. Perché Can Yaman, oltre ad essere un bravissimo attore, è un brillante avvocato. Infatti nel 2012, si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Yedipete. Ma ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Canè pronto a tornare in Italia e questa volta col botto! Sembrerebbe infatti che il bell’attore turco abbia in serbo moltissime sorprese per le sue fan nel Belpaese. Scopriamole! Alto, moro e fisico statuario. Canormai ha stregato l’Italia. Nato ad Istanbul (Turchia) nel 1989, è sempre stato uno studente brillante. Grazie alle molte borse di studio vinte, ha potuto frequentare un prestigioso liceo Italiano nella sua città natale – ecco quindi spiegata l’ottima padronanza della nostra lingua – per poi partire per gli Stati Uniti con un programma di scambio studentesco. Dopodiché è entrato all’università. Proprio così. Perché Can, oltre ad essere un bravissimo attore, è un brillante avvocato. Infatti nel 2012, si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Yedipete. Ma ...

rtl1025 : ?? Il nuovo #Sandokan sarà interpretato in Tv da Can Yaman, l'annuncio è stato dato questa mattina da @LuxVide su RT… - VanityFairIt : Eccolo il nuovo #Sandokan, che raccoglie l’eredità di Kabir Bedi - MediasetTgcom24 : Can Yaman sarà Sandokan, la Tigre di Mompracem in una serie tv #kanyaman - DVanessa1987 : RT @bayyanlis_spain: ??Can Yaman: 'Presto sul set di nuovo. Mi manca ??' #CanYaman - Claudia23385083 : La perfezione e la professionalità c'è l'ha nel 'DNA' SEMPRE CAN YAMAN ?????? -