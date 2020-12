Cagliari, intervento Rog perfettamente riuscito e ritorno in campo tra 6 mesi (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il calciatore del Cagliari Marko Rog è stato sottoposto ad intervenuto chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal professor Christian Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck, è riuscita perfettamente. Dopo aver osservato alcuni giorni di riposo, il centrocampista potrà così iniziare la rieducazione: i tempi di recupero per la piena ripresa dell’attività agonistica sono stimati in circa 6 mesi. Protagonista di tante battaglie, da vero guerriero vincerai anche questa sfida e ritornerai più forte di prima.caption id="attachment 1045037" align="alignnone" width="1024" Bologna Cagliari, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il calciatore delMarko Rog è stato sottoposto ad intervenuto chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal professor Christian Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck, è riuscita. Dopo aver osservato alcuni giorni di riposo, il centrocampista potrà così iniziare la rieducazione: i tempi di recupero per la piena ripresa dell’attività agonistica sono stimati in circa 6. Protagonista di tante battaglie, da vero guerriero vincerai anche questa sfida e ritornerai più forte di prima.caption id="attachment 1045037" align="alignnone" width="1024" Bologna, getty/caption ITA Sport Press.

