Belen con Antonino cambia vita e dice addio a parte del suo staff (Foto) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Belen Rodriguez è così sicura del suo legame con Antonino Spinalbese da cambiare anche parte della sua vita (Foto). Si dice abbia detto addio anche a parte del suo staff, che il 2021 sarà il vero anno del cambiamento per lei. Tutto dicono che Belen è finalmente felice e la prima a dichiararlo è lei, tra le braccia del suo nuovo compagno, ma non è la prima volta. Lavoro, amore, passioni si intrecciano per la Rodriguez e Spinalbese. Tutto all’orizzonte sembra perfetto, il rapporto si consolida ma vanno via alcuni dei suoi amici più cari. Grandi cambiamenti nella vita della showgirl argentina ma anche per l’ormai ex hair stylist. Sembra che lei abbia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 30 dicembre 2020)Rodriguez è così sicura del suo legame conSpinalbese dare anchedella sua). Siabbia dettoanche adel suo, che il 2021 sarà il vero anno delmento per lei. Tutto dicono cheè finalmente felice e la prima a dichiararlo è lei, tra le braccia del suo nuovo compagno, ma non è la prima volta. Lavoro, amore, passioni si intrecciano per la Rodriguez e Spinalbese. Tutto all’orizzonte sembra perfetto, il rapporto si consolida ma vanno via alcuni dei suoi amici più cari. Grandimenti nelladella showgirl argentina ma anche per l’ormai ex hair stylist. Sembra che lei abbia ...

