Ballando con le stelle, Todaro e Oradei scatenati nel video tik tok: torso nudo e muscoli (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non potevano che essere amici, oltre che colleghi, Raimondo Todaro e Stefano Oradei: lo si deduce dal video di Tik Tok postato dal ballerino romano. Le fan ringraziano I ballerini… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Non potevano che essere amici, oltre che colleghi, Raimondoe Stefano: lo si deduce daldi Tik Tok postato dal ballerino romano. Le fan ringraziano I ballerini… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

marcarmenix : @Link4Universe Il futuro dei Terminator è a 'Ballando con le stelle'... Per forza poi si incazzano e ci vogliono sterminare!!! - njmrod : RT @Tata_Imma: CECILIA CHE NON SA BALLARE E TOMMASO SI INCAZZA Cecilia: “Amove ma ho fatto Ballando con le Stelle e sono avvivata anche i… - LaNenax_ : Cecilia : “Amove ma ho fatto Ballando con le Stelle e sono avvivata anche in finale! “ A Cecí anche meno, che sei s… - Giulia2400 : RT @Tata_Imma: CECILIA CHE NON SA BALLARE E TOMMASO SI INCAZZA Cecilia: “Amove ma ho fatto Ballando con le Stelle e sono avvivata anche i… - JoMarch87 : Dayane a Ballando con le Stelle era bravissima cosa sarà mai per lei sto balletto. #gfvip -