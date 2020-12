Alita: Angelo della Battaglia 2, Robert Rodriguez non esclude il sequel per Disney+ (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Robert Rodriguez ha parlato della possibilità che venga realizzato Alita: Angelo della Battaglia 2 grazie alla piattaforma di streaming Disney+. Alita: Angelo della Battaglia 2, secondo Robert Rodriguez, potrebbe forse essere realizzato grazie a Disney+. Il regista ha alimentato così le speranze dei fan che attendono ta tempo la continuazione della storia portata sul grande schermo anche grazie alla collaborazione di James Cameron, coinvolto come produttore. Robert Rodriguez, intervistato da Forbes, ha dichiarato parlando di un possibile secondo capitolo di Alita - ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 dicembre 2020)ha parlatopossibilità che venga realizzato2 grazie alla piattaforma di streaming2, secondo, potrebbe forse essere realizzato grazie a. Il regista ha alimentato così le speranze dei fan che attendono ta tempo la continuazionestoria portata sul grande schermo anche grazie alla collaborazione di James Cameron, coinvolto come produttore., intervistato da Forbes, ha dichiarato parlando di un possibile secondo capitolo di- ...

