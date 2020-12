Agitu Ideo Gudeta | uccisa da un dipendente l’icona d’integrazione

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Agitu Ideo Gudeta, imprenditrice etiope, diventata nota per il suo allevamento «La capra felice» in Trentino, è stata trovata morta nella sua abitazione di Frassilongo, in provincia di Trento. A trovare la donna priva di vita, all’interno della sua camera da letto, è stata la vicina di casa, insospettita dalla prolungata assenza della donna.