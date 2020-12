USA, settore aereo: aumentano i controlli dell’FAA sui produttori di aeromobili (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Grazie a una nuova legge approvata domenica dal Congresso, aumenteranno i poteri della Federal Aviation Administration (FAA) nel controllo dei produttori di aerei. Le nuove regole e la revisione delle attività della FFA hanno origine dagli incidenti che hanno coinvolto, tra il 2018 e il 2019, il Boeing 737 MAX, in cui sono morte 346 persone. L’agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense incaricata sovrintendere ogni aspetto riguardante l’aviazione civile aumenterà la supervisione sui produttori di aerei, avrà accesso e diffonderà informazioni critiche sulla sicurezza e fornirà nuove protezioni ai whistleblower, ovvero i dipendenti che segnalano situazioni sospette. Inoltre, la nuova legge abroga le regole che consentono ai dipendenti della FAA di ricevere bonus o altri incentivi finanziari basati sul numero di certificazioni che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Grazie a una nuova legge approvata domenica dal Congresso, aumenteranno i poteri della Federal Aviation Administration (FAA) nel controllo deidi aerei. Le nuove regole e la revisione delle attività della FFA hanno origine dagli incidenti che hanno coinvolto, tra il 2018 e il 2019, il Boeing 737 MAX, in cui sono morte 346 persone. L’agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense incaricata sovrintendere ogni aspetto riguardante l’aviazione civile aumenterà la supervisione suidi aerei, avrà accesso e diffonderà informazioni critiche sulla sicurezza e fornirà nuove protezioni ai whistleblower, ovvero i dipendenti che segnalano situazioni sospette. Inoltre, la nuova legge abroga le regole che consentono ai dipendenti della FAA di ricevere bonus o altri incentivi finanziari basati sul numero di certificazioni che ...

Trump firma il pacchetto anti-Covid. Cosa vuol dire per rinnovabili e clima

Il Presidente Usa uscente Donald Trump, dopo giorni di dinieghi, ha finalmente firmato un pacchetto di spesa e misure fiscali da 1.400 miliardi di dollari, assieme agli aiuti all'occupazione e co ...

