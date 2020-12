Stasera in tv Rai, la scelta del palinsesto: programmi e film (Di martedì 29 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La proposta del palinsesto di oggi saprà come stupire il pubblico. Scopriamo insieme cosa andrà in onda Stasera in tv sulla Rai. Il pubblico di telespettatori potrà assistere Stasera in tv sulla Rai ad una programmazione molto interessante che punterà su un palinsesto vario per accontentare tutti. In onda su Rai1 sarà trasmesso il film Leggi su youmovies (Di martedì 29 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La proposta deldi oggi saprà come stupire il pubblico. Scopriamo insieme cosa andrà in ondain tv sulla Rai. Il pubblico di telespettatori potrà assisterein tv sulla Rai ad una programmazione molto interessante che punterà su unvario per accontentare tutti. In onda su Rai1 sarà trasmesso il

infoitcultura : Premio Tenco 2020: lo speciale Tv in onda stasera su Rai 3 - zazoomblog : Smetto Quando Voglio Masterclass la trama del film stasera su Rai Movie martedì 29 dicembre - #Smetto #Quando… - zazoomblog : Hanna la trama del film stasera su Rai 4 martedì 29 dicembre - #Hanna #trama #stasera #martedì… - eleitaliana : RT @camilovesLUKE: Raga stasera tutti su Rai 1 sia chiaro. - moonflovers : segnalo stasera/domani biancaneve in tv. nell'ultimo mese è il terzo film di julia in prima serata su rai 1, il mot… -