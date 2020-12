Spadafora | “A gennaio escludo tifosi allo stadio Riaprire le palestre tra un mese? Possibile”

(Di martedì 29 dicembre 2020) “negli stadi a? Lo. Isperano di poter riprendere i propri hobby, ma noi al governo dobbiamo decidere una scala di priorità. Anche se sono meno persone, si tratta comunque di 20 mila persone che vanno nella stessa direzione e vanno controllate. Bisogna organizzare i trasporti. In questo momento non è una cosa priorità rispetto alla riapertura delle scuole. Ovviamente spero che ipossano tornareil prima”. Lo ha detto il Vincenzoin un’intervista ai microfoni della trasmissione “Agorà” su Rai Tre. Il Ministro dello Sport ha spento le speranze di chi sarebbe voluto vedere gli stadi parzialmente aperti già dal primodel 2021. “Gli impianti da sci? ...

"Confido che entro fine gennaio tutta l'attività sportiva possa riprendere, ovviamente con tutte le limitazioni per la sicurezza". Lo ha detto il ministro delle Politiche giovanili e dello Sport Vince ...