Samaritano in radio con “Adesso con chi stai?”

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ine in digitale “con chi?” del cantante e musicista siciliano: il brano vede il feat. di Mario Venuti Disponibile ine in digitale (ASCOLTA QUI) “con chi?” feat. Mario Venuti (distribuito da Artist First), primo brano tratto dal nuovo album “Convergenze” – in uscita nel 2021 – del cantante e musicista siciliano: un progetto… L'articolo Corriere Nazionale.