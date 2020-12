Psg | il lungo addio di Tuchel | ufficiale il suo esonero

(Di martedì 29 dicembre 2020) Era stato esonerato ormai dai diversi giorni ma ancora non in modo. Adesso Thomasnon è più, a tutti gli effetti, il tecnico del Paris Saint-Germain. Ad annunciarlo è stata la stessa società con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito e sui canali social."Dopo un'analisi approfondita della sua situazione sportiva, il Paris Saint-Germain ha deciso di rescindere il contratto di Thomas", si legge nella nota. "Arrivato sulla panchina parigina a luglio 2018, Thomasha guidato la squadra della capitale 127 volte, considerando tutte le competizioni, per un totale di 95 vittorie, 12 pareggi e 20 sconfitte (342 gol segnati, 109 gol subiti). Ha vinto 2 campionati francesi (2019, 2020), 1 Coupe de France (2020), 1 Coupe de la Ligue (2020), 2 Trophée des champions (2018, 2019) e ha guidato ...

