Perché ha poco senso parlare di patente d’immunità per i vaccinati

(foto: Dimhou/PixaBay)Se ne parlava già tra la primavera e l'estate – sempre a sproposito – in relazione ai test sierologici, e ora l'idea di assegnare alle persone patenti d'immunità o passaporti vaccinali è tornata a circolare. L'intenzione potrebbe essere delle più nobili: incentivare l'adesione alla campagna vaccinale, fornendo un buon motivo in più per acconsentire alla chiamata quando arriverà il proprio turno. Tuttavia il passaggio da una dichiarazione d'intenti alla realizzazione pratica di un sistema di questo genere sarebbe molto complessa e lascerebbe spazio a parecchie storture. E se da un lato è ritenuto da più parti urgente e necessario trovare modi per ridurre il numero degli scettici di fronte ai nuovi vaccini, dall'altro è difficile mettere a punto delle spinte gentili (fare nudging, in inglese) che siano allo stesso tempo efficaci e sensate dal punto ...

