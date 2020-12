Pallamano: Italia sconfitta dalla Svizzera in amichevole, nel primo dei due test match (Di martedì 29 dicembre 2020) Prosegue la preparazione della Nazionale Italiana di Pallamano maschile nella marcia di avvicinamento alle gare di qualificazioni agli Europei 2022, con gli azzurri che hanno affrontato quest’oggi in amichevole la Svizzera, in quel di Tenero, nel primo dei due match in programma. La Selezione del Bel Paese è partita bene, acciuffando il vantaggio sull’1-0 e sul 2-1, grazie alle reti di Pablo Marrochi e Martin Sonnerer, con il primo tempo che non si è discostato da un grande equilibrio, fino al 13-13 con cui si è tornati all’intervallo. Un risultato propiziato dai gol di Stefano Arcieri, tre consecutivi, ma anche dalle parate di Domenico Ebner e Pasqualino Di Giandomenico. Nella ripresa gli elvetici, pur privi della stella Andy Schmid, hanno subito messo il muso ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) Prosegue la preparazione della Nazionalena dimaschile nella marcia di avvicinamento alle gare di qualificazioni agli Europei 2022, con gli azzurri che hanno affrontato quest’oggi inla, in quel di Tenero, neldei duein programma. La Selezione del Bel Paese è partita bene, acciuffando il vantaggio sull’1-0 e sul 2-1, grazie alle reti di Pablo Marrochi e Martin Sonnerer, con iltempo che non si è discostato da un grande equilibrio, fino al 13-13 con cui si è tornati all’intervallo. Un risultato propiziato dai gol di Stefano Arcieri, tre consecutivi, ma anche dalle parate di Domenico Ebner e Pasqualino Di Giandomenico. Nella ripresa gli elvetici, pur privi della stella Andy Schmid, hanno subito messo il muso ...

faustomamberti : A proposito di #Pallamano. La Francia è la squadra più titolata. Ha vinto 6 volte (2 volte campione olimpico), ma n… - ottopagine : Pallamano, azzurrini in ritiro a Chieti - ottopagine : Pallamano, Azzurri in Svizzera per una doppia amichevole - ottopagine : Pallamano, importanti decisioni del Consiglio Federale - ottopagine : Pallamano, azzurrini in raduno a Chieti dal 27 al 30 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Italia Pallamano: Italia sconfitta dalla Svizzera in amichevole, nel primo dei due test match OA Sport Pallamano: Italia sconfitta dalla Svizzera in amichevole, nel primo dei due test match

Prosegue la preparazione della Nazionale italiana di pallamano maschile nella marcia di avvicinamento alle gare di qualificazioni agli Europei 2022, con gli azzurri che hanno affrontato quest'oggi in ...

Pallamano, il Cus Ancona non parteciperà al campionato

Dopo 48 anni, causa pandemia, non ci sarà nessuna squadra ai nastri di partenza Una scelta dolorosa ma al tempo stesso consapevole basata sul fatto che prima di ogni cosa viene la salute dei giocatori ...

Prosegue la preparazione della Nazionale italiana di pallamano maschile nella marcia di avvicinamento alle gare di qualificazioni agli Europei 2022, con gli azzurri che hanno affrontato quest'oggi in ...Dopo 48 anni, causa pandemia, non ci sarà nessuna squadra ai nastri di partenza Una scelta dolorosa ma al tempo stesso consapevole basata sul fatto che prima di ogni cosa viene la salute dei giocatori ...