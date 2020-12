Morto per avvelenamento il miliardario cinese Lin Qui: re del videogioco Game of Thrones, mistero su un tè fermentato (Di martedì 29 dicembre 2020) Un patrimonio personale di oltre un miliardo di euro (6,8 miliardi di yuan, secondo la Hurun China Rich List era 870° nella lista dei più ricchi del Paese). Lin Qi, amministratore delegato di Yoozoo Games, è Morto a 39 anni il giorno di Natale. È arrivato in ospedale a Shanghai, dove è avvenuto il decesso, con gravi sintomi da avvelenamento. I sospetti della polizia si concentrano ora su un collega del magnate, Xu Yao, anche lui 39 anni. Si tratterebbe di un ex regista che potrebbe aver agito per prendere il posto di Lin Qi ma la morte del miliardario è ancora avvolta nel mistero e alcuni testimoni hanno parlato di un tè pu’er (tè fermentato). La compagnia di Lin Qi stava lavorando insieme ai creatori di Game of Thrones a un nuovo prodotto Netflix ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Un patrimonio personale di oltre un miliardo di euro (6,8 miliardi di yuan, secondo la Hurun China Rich List era 870° nella lista dei più ricchi del Paese). Lin Qi, amministratore delegato di Yoozoos, èa 39 anni il giorno di Natale. È arrivato in ospedale a Shanghai, dove è avvenuto il decesso, con gravi sintomi da. I sospetti della polizia si concentrano ora su un collega del magnate, Xu Yao, anche lui 39 anni. Si tratterebbe di un ex regista che potrebbe aver agito per prendere il posto di Lin Qi ma la morte delè ancora avvolta nele alcuni testimoni hanno parlato di un tè pu’er (tè). La compagnia di Lin Qi stava lavorando insieme ai creatori diofa un nuovo prodotto Netflix ...

Un 81enne aveva avuto un malore per strada ed era stato soccorso da un infermiere. Festeggiava il suo ritorno a casa dall'ospedale, quando anche la consorte si è sentita male ...

È morto all'età di 111 anni e 60 giorni Giovanni La Penna, forse l'uomo più anziano d'Italia secondo i dati conosciuti, che indicano le donne in testa ...

Un 81enne aveva avuto un malore per strada ed era stato soccorso da un infermiere. Festeggiava il suo ritorno a casa dall’ospedale, quando anche la consorte si è sentita male ...È morto all'età di 111 anni e 60 giorni Giovanni La Penna, forse l'uomo più anziano d'Italia secondo i dati conosciuti, che indicano le donne in testa ...