(Di martedì 29 dicembre 2020) Nella giornata di domani ilaffronterà la Salernitana, capolista del campionato di Serie B 2020/2021, nel match valevole per la sedicesima giornata del torneo cadetto. Il, pochi minuti fa, ha diramato la lista deiti in vista di questa importante sfida, per la quale sarà per laa disposizione anche. Questa l’elenco dei 23: Lamanna, Donati, Bellusci, Boateng, Barberis, Gytkjaer, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Bettella, Scaglia, Barilla’, Armellino, Di Gregorio, Maric, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Lepore,, Mota Carvalho, Marin, Pirola. SportFace.

sportface2016 : #SerieB | #Monza, il tecnico Cristian #Brocchi convoca per la prima volta Mario #Balotelli - sportli26181512 : #Salernitana, Castori: 'Partita importante con il Monza': Il tecnico: 'Dobbiamo mettere in campo la concentrazione… - OfficialUSS1919 : ??Castori: “Giocare con la consapevolezza dei nostri mezzi” Le dichiarazioni del tecnico granata alla vigilia di Mon… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Monza – Molteno/Lecco, dalle ore 10:30 traffico ferroviario tornato regolare… - offertelavoroit : ASSISTENTE DI STUDIO TECNICO CON AUTOCAD, Provincia di Monza e Brianza - -

Ultime Notizie dalla rete : Monza tecnico

MBnews

Monza, il tecnico Cristian Brocchi convoca per la prima volta Mario Balotelli. L'ex attaccante del Brescia è nella lista dei 23 giocatori chiamati per il match con la Salernitana.Lo spagnolo Montiel ha salvato la Fiorentina in Coppa Italia a Udine, così come fece lo scorso anno contro il Monza. Ma non c'è spazio in Prima Squadra ...