Lockdown, “aumento dei disturbi alimentari nei bambini”: lo studio inglese (Di martedì 29 dicembre 2020) Londra, 29 dic – I disturbi alimentari nei bambini , come l’anoressia, sono aumentati vertiginosamente durante la pandemia e gli esperti inglesi stanno ora lanciando un allarme ai genitori: “Siate vigili”. bambini isolati, l’unico contatto: i social L’isolamento dagli amici, la cancellazione degli esami e la perdita di attività extrascolastiche hanno causato stress e hanno spinto i bambini e i teenager a concentrarsi sul mangiare e poco sull’esercizio fisico oppure sul modo sbagliato di esercitarsi, secondo uno studio del Royal College of Paediatrics and Child Health. Un maggiore utilizzo dei social media durante il soggiorno a casa può anche dare ai bambini idee non realistiche su come dovrebbe apparire il loro corpo, affermano gli esperti. “disturbi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 dicembre 2020) Londra, 29 dic – Inei, come l’anoressia, sono aumentati vertiginosamente durante la pandemia e gli esperti inglesi stanno ora lanciando un allarme ai genitori: “Siate vigili”.isolati, l’unico contatto: i social L’isolamento dagli amici, la cancellazione degli esami e la perdita di attività extrascolastiche hanno causato stress e hanno spinto ie i teenager a concentrarsi sul mangiare e poco sull’esercizio fisico oppure sul modo sbagliato di esercitarsi, secondo unodel Royal College of Paediatrics and Child Health. Un maggiore utilizzo dei social media durante il soggiorno a casa può anche dare aiidee non realistiche su come dovrebbe apparire il loro corpo, affermano gli esperti. “...

12qbert : RT @NOSTATO: Oh covidioti, ma vi rendete conto che più vi impongono lockdown e misure restrittive, più annunciano numeri di aumento dei con… - soyanna72 : RT @NOSTATO: Oh covidioti, ma vi rendete conto che più vi impongono lockdown e misure restrittive, più annunciano numeri di aumento dei con… - SoniaLaVera : RT @WCostituzione: 14. Aumento obesità, anoressia e bulimia - SasageyoESM : RT @albo_interista: - 300.000 imprese chiuse per #Covid_19; - Crollo dei consumi del 10,8 %, pari a -120 miliardi; - 900.000 disoccupati in… - evrardo_orsini : RT @NOSTATO: Oh covidioti, ma vi rendete conto che più vi impongono lockdown e misure restrittive, più annunciano numeri di aumento dei con… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown aumento Gli effetti del lockdown su bimbi e adolescenti: in aumento sintomi ossessivo-compulsivi Orizzonte Scuola Reati in calo in tutto l’Agrigentino. Questore Iraci: “Percepita maggiore sicurezza”

Nell’anno del Covid-19, è nettamente in calo il trend dei reati commessi in provincia di Agrigento. Omicidi e furti con un meno 33% rispetto all’anno scorso, rapine addirittura meno 35%, e in calo anc ...

Per il 2021 una stangata da record (secondo il Codacons)

Si prevede un esborso a famiglia di circa 860 euro in più rispetto all’anno precedente per aumento di prezzi e tariffe Non buone notizie si affacciano con il 2021, come questa che arriva dal Codacons ...

Nell’anno del Covid-19, è nettamente in calo il trend dei reati commessi in provincia di Agrigento. Omicidi e furti con un meno 33% rispetto all’anno scorso, rapine addirittura meno 35%, e in calo anc ...Si prevede un esborso a famiglia di circa 860 euro in più rispetto all’anno precedente per aumento di prezzi e tariffe Non buone notizie si affacciano con il 2021, come questa che arriva dal Codacons ...