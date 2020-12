LIVE Sci alpino, SuperG Bormio in DIRETTA: Cochran-Siegle ipoteca la vittoria, 11° Dominik Paris (Di martedì 29 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 15.15 E 18.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI Bormio 12.11 Innerhofer 17° a 2?67. Sebbene non sia in forma, anche oggi sarà Dominik Paris il migliore degli italiani. Questo la dice lunga su come è messo il settore della velocità… 12.10 Già 0.45 di ritardo per Innerhofer al primo intermedio, ben 1?91 al secondo. Niente da fare. 12.09 Male Feuz, 18° a ben 3 secondi. Che scoppola per il fuoriclasse svizzero della discesa. 12.07 L’austriaco Walder è 17° a 2?78. Ora lo svizzero Feuz, poi Christof Innerhofer. 12.05 L’americano Ganong è 10° a 1?85. Dominik Paris esce dalla top10 ed è 11° a 2?02. 12.03 Buzzi è 15° ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM FEMMINILE DI SEMMERING ALLE 15.15 E 18.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI12.11 Innerhofer 17° a 2?67. Sebbene non sia in forma, anche oggi saràil migliore degli italiani. Questo la dice lunga su come è messo il settore della velocità… 12.10 Già 0.45 di ritardo per Innerhofer al primo intermedio, ben 1?91 al secondo. Niente da fare. 12.09 Male Feuz, 18° a ben 3 secondi. Che scoppola per il fuoriclasse svizzero della discesa. 12.07 L’austriaco Walder è 17° a 2?78. Ora lo svizzero Feuz, poi Christof Innerhofer. 12.05 L’americano Ganong è 10° a 1?85.esce dalla top10 ed è 11° a 2?02. 12.03 Buzzi è 15° ...

