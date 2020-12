Grande Fratello Vip 5: Maria De Filippi dona a Tommaso Zorzi un regalo speciale (Di martedì 29 dicembre 2020) La puntata del 28 dicembre 2020 di Grande Fratello VIP 5 si è aperta con una sorpresa molto speciale: in collegamento con gli studi Elios, al cospetto di Alfonso Signorini è apparsa Maria De Filippi. La conduttrice ha subito salutato tutti in studio, ha rivelato di seguire a singhiozzo il reality di Canale Cinque e di non amare particolarmente la fase delle nomination. Dal suo comodo banchetto – quello del concorrente di Sangiovanni di Amici 20 -, Maria De Filippi è stata invitata a fare una sorpresa ad uno dei vipponi della casa. La sorpresa della De Filippi se l’è beccata Tommaso Zorzi in quanto, nel corso della settimana, l’influencer aveva nominato la conduttrice sostenendo che farebbe follie pur di lavorare con ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 dicembre 2020) La puntata del 28 dicembre 2020 diVIP 5 si è aperta con una sorpresa molto: in collegamento con gli studi Elios, al cospetto di Alfonso Signorini è apparsaDe. La conduttrice ha subito salutato tutti in studio, ha rivelato di seguire a singhiozzo il reality di Canale Cinque e di non amare particolarmente la fase delle nomination. Dal suo comodo banchetto – quello del concorrente di Sangiovanni di Amici 20 -,Deè stata invitata a fare una sorpresa ad uno dei vipponi della casa. La sorpresa della Dese l’è beccatain quanto, nel corso della settimana, l’influencer aveva nominato la conduttrice sostenendo che farebbe follie pur di lavorare con ...

