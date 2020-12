Giorgio Galli e la destra: “le contaminazioni” di un intellettuale libero dai pregiudizi (Di martedì 29 dicembre 2020) Autore prolifico, con all’attivo cento e più volumi oltre a migliaia di articoli, dedicati al complesso mondo della politica italiana, Giorgio Galli, recentemente scomparso all’età di 92 anni, va ricordato anche per la sua curiosità intellettuale e per la sua onestà culturale verso la destra. In tempi di dure contrapposizioni fisiche e di prevaricazioni politiche, Galli ebbe – come ha scritto Luca Gallesi su “Il Giornale” – “una lunga frequentazione con quella che veniva considerata ‘la metà oscura’, frequentazione che si è mantenuta fino alla fine, creando un po’ di imbarazzo ai moralisti di sinistra”. Il primo saggio di Galli sulla destra Nella sua prima ricerca sul tema, “La crisi italiana e la destra internazionale” (Mondadori Editore, 1974), ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 dicembre 2020) Autore prolifico, con all’attivo cento e più volumi oltre a migliaia di articoli, dedicati al complesso mondo della politica italiana,, recentemente scomparso all’età di 92 anni, va ricordato anche per la sua curiositàe per la sua onestà culturale verso la. In tempi di dure contrapposizioni fisiche e di prevaricazioni politiche,ebbe – come ha scritto Luca Gallesi su “Il Giornale” – “una lunga frequentazione con quella che veniva considerata ‘la metà oscura’, frequentazione che si è mantenuta fino alla fine, creando un po’ di imbarazzo ai moralisti di sinistra”. Il primo saggio disullaNella sua prima ricerca sul tema, “La crisi italiana e lainternazionale” (Mondadori Editore, 1974), ...

BeppeSala : Ieri abbiamo perso Giorgio Galli, politologo, intellettuale, per decenni docente alla Statale, già direttore del Mu… - repubblica : È morto il politologo Giorgio Galli - SecolodItalia1 : Giorgio Galli e la destra: “le contaminazioni” di un intellettuale libero dai pregiudizi - SonDandelion : RT @LaStatale: @LaStatale si unisce al cordoglio per la morte del professor #GiorgioGalli, docente di Storia delle Dottrine politiche per o… - Murandrea1 : Un intellettuale libero, un pensatore originale, un uomo umile e animato da una grande curiosità personale. Non può… -