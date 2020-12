Dark web, quanto valgono davvero i tuoi dati? (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Dark web è il lato oscuro di Internet: immagina di poter moltiplicare per 500 le 120 miliardi di pagine web esistenti e otterrai la dimensione di questa parte sommersa dove tutto è lecito. I criminali utilizzano questo sistema per scambiarsi informazioni segrete, vendere documenti falsi, spacciare droga o reclutare assassini spietati per i propri tornaconti personali. Insomma, un angolo tetro di Internet dove potresti trovare anche le tue informazioni personali in vendita al costo di una tazzina di caffè. Scendiamo nei particolari Per comprendere meglio come i dati degli utenti possano essere sfruttati se finiscono nelle mani sbagliate, Kaspersky ha analizzato le offerte attive su 10 forum e mercati Darknet internazionali, scoprendo un tariffario ampio e dettagliato che copre ogni esigenza. Cinquanta centesimi per avere la tua ... Leggi su gqitalia (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilweb è il lato oscuro di Internet: immagina di poter moltiplicare per 500 le 120 miliardi di pagine web esistenti e otterrai la dimensione di questa parte sommersa dove tutto è lecito. I criminali utilizzano questo sistema per scambiarsi informazioni segrete, vendere documenti falsi, spacciare droga o reclutare assassini spietati per i propri tornaconti personali. Insomma, un angolo tetro di Internet dove potresti trovare anche le tue informazioni personali in vendita al costo di una tazzina di caffè. Scendiamo nei particolari Per comprendere meglio come idegli utenti possano essere sfruttati se finiscono nelle mani sbagliate, Kaspersky ha analizzato le offerte attive su 10 forum e mercatinet internazionali, scoprendo un tariffario ampio e dettagliato che copre ogni esigenza. Cinquanta centesimi per avere la tua ...

