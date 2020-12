Covid, Aifa: 'Sei dosi e non cinque da ogni dose del vaccino Pfizer' (Di martedì 29 dicembre 2020) Da ogni flaconcino di vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNtech è possibile ottenere sei dosi e non soltanto cinque. Lo riferisce l'Aifa, precisando che la quantità per persona è di 0,3 millimetri e che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 dicembre 2020) Daflaconcino dianti-di-BioNtech è possibile ottenere seie non soltanto. Lo riferisce l', precisando che la quantità per persona è di 0,3 millimetri e che ...

