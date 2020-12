Corte dei Conti | al via indagine su Matera capitale della cultura 2019

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Sezione regionale di controllo per la Basilicadeiha avviato un’in merito ai flussi finanziari legati all’evento di ““. In particolare sotto la lente di ingrandimento dell’organo di controllo sono finiti i fondi utilizzati per il funzionamentofondazione “” e quelli connessi alla riscossione dell’imposta di soggiorno. Come spiega ladeiin una nota, dall’analisi è emerso “un quadro in chiaroscuro”. La magistratura contabile ha accertato “criticità nella utilizzazione dello strumento‘fondazione di partecipazione’ per la ...