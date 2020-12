Come sta Michael Schumacher? Luca Badoer: “Solo io e pochi intimi andiamo a trovarlo. E’ un combattente” (Di martedì 29 dicembre 2020) 29 dicembre, una data ormai da ricordare con tristezza per gli appassionati di motori, di Formula 1, e di sport in generale. Sono passati ormai sette anni da quel tragico accaduto: la brutta caduta di Michael Schumacher sulle nevi di Meribel ed il suo calvario e la lotta per la sopravvivenza ormai infinita. A raccontarsi, ai microfoni di Libero, è uno dei migliori amici del fenomeno tedesco, Luca Badoer, che per anni è stato collaudatore della Ferrari, lavorando dunque a strettissimo contatto con Schumacher. Le sue parole: “In Inghilterra, nel 1992, conobbi Michael. Ho approfondito meglio il rapporto con lui nel 1998 quando sono diventato collaudatore Ferrari. Andavamo in auto alla pista di Fiorano, dove alla galleria del vento venne fatta la presentazione della F300. Da lì è nato ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) 29 dicembre, una data ormai da ricordare con tristezza per gli appassionati di motori, di Formula 1, e di sport in generale. Sono passati ormai sette anni da quel tragico accaduto: la brutta caduta disulle nevi di Meribel ed il suo calvario e la lotta per la sopravvivenza ormai infinita. A raccontarsi, ai microfoni di Libero, è uno dei migliori amici del fenomeno tedesco,, che per anni è stato collaudatore della Ferrari, lavorando dunque a strettissimo contatto con. Le sue parole: “In Inghilterra, nel 1992, conobbi. Ho approfondito meglio il rapporto con lui nel 1998 quando sono diventato collaudatore Ferrari. Andavamo in auto alla pista di Fiorano, dove alla galleria del vento venne fatta la presentazione della F300. Da lì è nato ...

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Come sta Michael Schumacher a sette anni dall’incidente che ha cambiato la sua vita Sport Fanpage Il Covid non si trasmette come pensavamo, secondo un nuovo studio

Secondo la meta-analisi la chiave dell'infezione sono i luoghi chiusi e non ventilati e i sintomatici da isolare subito ...

Truffa Stanford: consegna di circa 200 milioni di dollari agli USA

Nel 2012 gli Stati Uniti hanno condannato il finanziere statunitense Allen Stanford a una pena detentiva di 110 anni per avere truffato, tra il 2001 e il 2008, migliaia di investitori con un sistema p ...

